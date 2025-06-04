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Почти 40% аварий в угольной промышленности за 12 лет были связаны с пожарами

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Аварии в угольной промышленности с 2013 года случаются чаще всего из-за пожаров, сообщил заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Мясников.

По его данным, представленным в ходе выставки "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке, 38,2% аварий происходит из-за пожаров, 23,6% – из-за взрывов, 16,4% – из-за обрушений, 9,1% связаны с затоплением, еще 12,7% приходится на различные другие причины.

Всего с 2013 года, учитывая пять месяцев 2025 года, произошло 55 аварий, в том числе одна в прошлом году и уже две в этом, а 2023 год – единственный, когда аварий не было вообще. При этом в 2013-2016 гг. происходило по 8-11 аварий в год.

Количество погибших в угольной промышленности также в последние годы снижается, исключение составляют годы, в которые случились крупные аварии: в 2021 погибло 67 человек (шахта "Листвяжная"), в 2016 году - 56 человек ("Северная"), в 2013 году - 63 человека ("Воркутинская"). При этом в 2022 году погибло 7 человек, в 2023 году - 11 человек, в 2024 году - 13 человек, а за пять месяцев 2025 года - 6 человек.

"Тем не менее, отдельные показатели смертельного травматизма, так называемая частота травматизма на миллион человек, если брать подземную и открытую добычу, у нас продолжают соответствовать самым высоким мировым стандартам", - сказал Мясников.

Среди причин смертельного травматизма он выделил низкий уровень производственного контроля, нарушения работниками требований безопасности, нарушения технологии производства работ, низкий уровень знаний персоналом требований в области промбезопасности и допуск к работе неквалифицированного персонала.

Согласно показанным материалам Ростехнадзора, добыча угля в 2021-2024 годы составляет в среднем 440 млн тонн в год. За пять месяцев 2025 года добыто 184,8 млн тонн.

Ростехнадзор
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