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Из шахты "Листвяжная" "СДС-Угля" вывели всех горняков из-за пожара на подстанции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Все горнорабочие шахты "Листвяжная" ("СДС-Уголь") выведены на поверхность в связи с пожаром на электроподстанции, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Кузбассу.

Пострадавших нет.

К настоящему времени возгорание на подстанции ликвидировано, добавили в управлении.

На предприятии "Интерфаксу" подтвердили, что жертв и пострадавших нет. Всего на поверхность поднялись 162 горняка.

Работа шахты приостановлена. По данным представителя предприятия, угледобыча не велась из-за перемонтажа лавы.

Листвяжная МЧС СДС-Уголь Кузбасс Кемеровская область
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