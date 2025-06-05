Из шахты "Листвяжная" "СДС-Угля" вывели всех горняков из-за пожара на подстанции
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Все горнорабочие шахты "Листвяжная" ("СДС-Уголь") выведены на поверхность в связи с пожаром на электроподстанции, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Кузбассу.
Пострадавших нет.
К настоящему времени возгорание на подстанции ликвидировано, добавили в управлении.
На предприятии "Интерфаксу" подтвердили, что жертв и пострадавших нет. Всего на поверхность поднялись 162 горняка.
Работа шахты приостановлена. По данным представителя предприятия, угледобыча не велась из-за перемонтажа лавы.