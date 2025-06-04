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По факту похищения блогера на Ярославском вокзале возбуждено уголовное дело

По факту похищения блогера на Ярославском вокзале возбуждено уголовное дело
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Шестеро подозреваемых в совершении противоправных действий с блогером на Ярославском вокзале доставлены в столичное управление Следственного комитета, они будут задержаны в рамках уголовного дела, сообщили в СКР.

"Следственными органами Главного следственного управления СКР по городу Москве получены материалы проверки из органов дознания по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала, - сообщает телеграм-канал комитета. - Следствием изучены указанные материалы и принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела".

"Все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. С участием криминалистов столичного СК России осматриваются изъятые мобильные устройства и автомобиль", - отмечается в сообщении.

Ранее 4 июня пресс-центр МВД сообщил о задержании шестерых подозреваемых в похищении на Ярославском вокзале блогера. До этого СМИ сообщали, что неизвестные скрутили Арега Щепихина, посадили в багажник автомобиля и увезли.

Позднее в МВД сообщили, что проводится проверка провокационных видеороликов блогера.

"Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования", - говорилось в сообщении.

МВД СКР Москва Ярославский вокзал Арег Щепихин
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