Задержаны два топ-менеджера компаний "Группы Оргсинтез"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Коммерческий директор ПАО "Химпром" Алексей Федотов и бывший глава Минпромэнерго Чувашии Евгений Герасимов, возглавляющий предприятие "Группы Оргсинтез", задержаны по подозрению в совершении незаконных действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Как сообщила УК "Химпрома" - "Группа Оргсинтез", гендиректор ООО "Русхимтрейд" (ранее - ООО "Глифосат") Герасимов и коммерческий директор "Химпрома" Федотов, также возглавляющий ООО "Оргсинтез - транспортная логистика", задержаны 2 июня "в ходе совместных мероприятий службы безопасности компании и МВД по Чувашской Республике".

"Руководство компаний "Группы Оргсинтез" в полной мере сотрудничает со следствием с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в официальной публикации.

Сообщается также, что задержанные на период проведения необходимых следственных действий и принятия официальных процессуальных решений отстранены от исполнения должностных обязанностей.

"Все компании "Группы Оргсинтез" продолжают операционную деятельность в штатном режиме, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме", - отмечает компания.

В свою очередь СУ СКР по Чувашии сообщает, что "в отношении лиц, выполняющих управленческие функции в двух коммерческих организациях, специализирующихся на выпуске и реализации химической продукции", возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК РФ (незаконное получение группой лиц по предварительному сговору денег или имущества в крупном размере).

"По версии следствия, 30 мая 2025 года один из подозреваемых незаконно получил от руководителя одной из коммерческих организаций республики денежные средства в крупном размере за способствование действиям в пользу последнего, связанным с удовлетворением заявок на приобретение дефицитной химической продукции и сохранением регулярного объема ее поставок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть незаконно полученных денег в последующем была передана второму фигуранту.

ООО "Русхимтрейд" не раскрывает собственников. Под наименованием "Глифосат" это ООО было учреждено в феврале 2015 года "Группой Оргсинтез" для создания производства гербицида глифосата и его производных. Согласно ЕГРЮЛ, бывший глава Минпромэнерго Чувашии Герасимов (занимал этот пост с сентября 2020 по сентябрь 2021 года) стал гендиректором этого ООО в июле 2023 года.