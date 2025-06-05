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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 8,5 тыс. га

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 8,5 тыс. га, одно из возгораний удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В крае действуют 5 лесных пожаров на более 8,5 тыс. гектарах, из них 1 - локализован", - говорится в сообщении.

Авиация МЧС России помогает тушить пожары. В частности, возгорание в районе поселка Этыркэн ликвидируют при помощи самолета-амфибии Бе-200ЧС. На кромку огня сбросили около 27 тонн воды. До ближайшего водоема, где экипаж может набрать воду, около 90 км.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в Хабаровском края. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае в среду, 4 июня, составляла 7789 га. Всего в регионе было зафиксировано пять возгораний.

МЧС России Хабаровский край
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