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В Хабаровском крае потушили все лесные пожары

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Два крупных лесных пожара потушили в Хабаровском крае, сообщила в субботу пресс-служба краевого министерства лесного хозяйства.

"Специалисты лесной охраны и авиапожарных формирований полностью потушили крупный лесной пожар в районе поселка Этыркэн. Возгорание действовало с 27 мая, его общая площадь составила 5,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 60 специалистов и 11 единиц техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200, которые сбрасывал воду прямо на очаги возгорания.

Также удалось потушить крупный пожар неподалеку от села Алонка. По итогам работы к субботе, 7 июня, в крае лесных пожаров не зафиксировано.

Как сообщалось, 4 июня в Хабаровском крае был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Площадь лесных пожаров превышала 8 тыс. га. В пятницу в крае был введен запрет на пребывание в лесах до 25 июня из-за высокого риска пожаров.

Хабаровский край
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