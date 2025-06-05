Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в частности, опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2837,26 пункта (+0,02%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "НЛМК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Вместе с тем подешевели акции "Аэрофлота" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Магнита" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%), МКПАО "ВК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в целом доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, но считает, что эта беседа не приведет к незамедлительному мирному урегулированию на Украине. "Это был хороший разговор. Но это был не тот разговор, который приведет к немедленному миру", - написал Трамп в соцести Truth Social.

Президент США также сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил ему о планах дать ответ на украинские атаки на российские аэродромы. "Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп. Кроме того, по словам Трампа, в ходе разговора речь шла и о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта".

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин подробно рассказал американскому коллеге о воскресных атаках на российские объекты. "Он внимательно выслушал наши оценки, и на этот счет наш президент достаточно подробно высказался. Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Этой теме в числе других был посвящен этот телефонный разговор, и американская, и российская сторона именно ориентировались на то, чтобы обсудить эти террористические атаки", - отметил он.

Президент РФ сообщил Трампу, что Киев ударами по гражданским целям на территории РФ пытался сорвать переговоры в Стамбуле, но Россия не поддалась на провокации, рассказал помощник главы российского государства. "Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению", - сообщил Ушаков журналистам. "Российская сторона не поддалась на провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле", - продолжил он.

Ушаков подчеркнул, что подобные действия Киева "международным правом однозначно квалифицируются как терроризм". "По нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию", - добавил он.

Вместе с тем помощник главы российского государства заявил, что правило "не вести переговоры с террористами" не исключает переговоров по соответствующим линиям, чтобы достичь урегулирования. "Правило такое существует, вы знаете, как поступают с террористами, но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какое-то урегулирование", - сказал Ушаков. Так он ответил на вопрос касательно продолжения российско-украинских переговоров и правила "не вести переговоры с террористами".

Инфляция в России за неделю с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая и 0,07% с 13 по 19 мая, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за конец мая - начало июня этого года и среднесуточных данных за май и июнь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля). Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 11 июня.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять сессий. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам третьей сессии подряд и достигли максимумов с конца февраля. Негативное влияние на рынок оказали слабые статданные.

Число рабочих мест в США в мае увеличилось на 37 тыс., сообщила отраслевая организация ADP Employer. Это минимальный показатель с марта 2023 года. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный прирост - на 115 тыс. При этом данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения - до 60 тыс. с ранее объявленных 62 тыс. В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты предполагают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 130 тыс., а безработица осталась на отметке 4,2%.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на данные ADP, вновь потребовав срочного сокращения базовой ставки от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. "Слишком Поздно" Пауэлл должен сейчас же снизить процентную ставку. Он невозможен!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует символическое снижение (-0,05%), что говорит о вероятном сохранении нейтральных настроений на фондовых биржах США 5 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг также не сложилось единой динамики. Так, фондовые индексы Китая, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,1-1,3%, в то время как фондовые индикаторы Австралии и Японии снижаются на 0,1-0,4%.

Вместе с тем на мировых нефтяных площадках 5 июня утром отмечается умеренно негативная динамика цен. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 по Москве составила $64,63 за баррель, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня; фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,51% - до $62,53 за баррель.