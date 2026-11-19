Что произошло за день: четверг, 19 ноября

Трехсторонний саммит в Китае, пресс-конференция Путина после переговоров, приговор бывшему первому замглавы Минобороны РФ, жертвы атаки БПЛА в Саратовской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялся первый в истории саммит РФ-США-Китай, встреча продлилась полтора часа. Лидеры оценили саммит как исторический. По итогам встречи принята декларация, в которой Путин, Трамп и Си Цзиньпин, в частности, выразили приверженность реформированию ООН, объявили о планах увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки и подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей. Обзор саммита - в нашем материале.

- Владимир Путин провел пресс-конференцию после трехстороннего саммита. Президент РФ, в частности, высказался за продолжение встреч в таком формате, отметил заинтересованность России в прекращении конфликта на Украине и отсутствие стремления к войне с Европой. Он также заявил, что Россия требует гарантий безопасности для себя, но признает это право и за Украиной. Также Путин обратил внимание на удары Киева по гражданским объектам и пообещал болезненный ответ на атаки по Крымскому мосту.

- Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Встреча президентов России и США перед трехсторонней встречей продлилась меньше часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и урегулирование ситуации на Украине. Встреча носила подготовительный характер, заявили в Кремле.

- Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов приговорен к десяти годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по делу о коррупции.

- Обмен пленными с Украиной находится на финальной стадии согласования. В Кремле надеются, что он произойдет в ближайшее время.

- Генпрокуратура РФ предупредила компанию-владельца "Википедии" Wikimedia Foundation о возможности признания ее работы нежелательной в РФ.

- Три человека погибли в результате атаки БПЛА в Саратовской области.

- В Курске 13 человек пострадали в результате атаки БПЛА.

- В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье ожидается до плюс пяти градусов, на следующей неделе ночные температуры опустятся до минус 5 градусов, днем значения останутся слабо отрицательными.