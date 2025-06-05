ФСБ посоветовала дружественным России странам купировать работу Британского совета

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что признанный Генпрокуратурой нежелательным Британский совет (The British Council) используется спецслужбами Британии для проведения операций против суверенитета других стран, и посоветовала дружественным России странам на это отреагировать.

"Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу совета на территории своих государств", - заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе отметили, что "согласно полученным сведениям, Британский Совет не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств".

Установлено участие совета в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.

Генпрокуратура 5 июня признала Британский совет нежелательным для России.