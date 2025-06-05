Генпрокуратура признала нежелательным Британский совет

ФСБ призвала дружественные России страны запретить работу The British Council и у себя

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной для России деятельность организации The British Council (Британский совет).

"Позиционируя себя независимой структурой, всю работу совет выстраивает в соответствии с приоритетами правительства Великобритании, она подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны", - сообщило ведомство.

Российские прокуроры считают, что "прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики".

"При этом активно пропагандируется и поддерживается запрещенное в нашей стране ЛГБТ-движение (признано экстремистским)", - добавили в прокуратуре. Кроме того, советом "реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ".

Еще одной целью совета названо "избавление населения бывших советских республик от российской идентичности".

"В рамках созданного с другими нежелательными организациями консорциума The British Council проводит программу так называемого "культурного взаимодействия по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества", - заявили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, организация привлекает выпускников правительственной стипендиальной программы Chevening, организатором которой она же и является, "своей главной миссией участники видят создание "мировой сети агентов британского влияния".

В этот же день ФСБ сообщила, что The British Council используется британскими спецслужбами для проведения операций против суверенитета других стран, и посоветовала дружественным России странам купировать работу совета на своей территории.

The British Council прекратил работу в России в 2018 году по предписанию российского МИД. Это стало стало одной из ответных мер Москвы на, как заявлял МИД, "провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери".

В феврале 2024 года в ФСБ заявили о причастности совета к разведдеятельности, в частности, к вербовке беженцев.