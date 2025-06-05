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Российский агробизнес за пять лет вложил 17 млрд руб. в социальное развитие села

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Агробизнес РФ за пять лет реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) вложил в это направление 17 млрд рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме тружеников села в четверг в Москве.

"Продолжаем работу над увеличением внебюджетного финансирования, программа работает вместе с финансами бизнеса, - сказала Лут. - За пять лет реализации программы было привлечено 17 млрд рублей, в этом году мы ожидаем еще участие бизнеса на 7 млрд рублей".

По ее словам, совокупно за пять лет на реализацию госпрограммы из федерального бюджета выделено более 280 млрд рублей. "Объем финансирования ежегодно увеличивается, в 2025 году 116 млрд рублей предусмотрено, это на 20 млрд рублей больше, чем в 2024 году", - заявила глава Минсельхоза.

Она сообщила, что все три цели КРСТ - сохранение численности сельского населения, увеличение доли благоустроенного жилья и доходов сельских домохозяйств - ежегодно достигаются.

По словам министра, реализация задач по улучшению жизни на селе осуществляется не только в рамках КРСТ, но и еще 14 программ, реализуемых 11 ведомствами.

"Механизм маркировки расходов показал, что совокупный объем финансирования мероприятий на сельских территориях по итогам трех лет составил почти 800 млрд рублей. Доля КРСТ там - почти треть", - сообщила она.

Как считает министр, для достижения максимального эффекта необходима синхронизация предоставления мер государственной поддержки. "Поэтому важно перенастроить систему с отраслевого принципа поддержки на комплексное обустройство населенных пунктов", - сказала Лут.

Минсельхоз Оксана Лут
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