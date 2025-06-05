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Хуснуллин поручил регионам проанализировать продажи жилья с вводом в 2025-27 гг.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поручил регионам провести анализ ситуации с продажами жилья по проектам с вводом в 2025-2027 годах, сообщается на сайте кабмина.

"Вице-премьер (...) обратил внимание глав регионов и руководителей ведомств на необходимость усиления работы по жилищному и дорожному строительству, а также модернизации инфраструктуры. Кроме того, он поручил регионам провести анализ ситуации с продажами жилья по проектам, ввод которых запланирован на 2025, 2026 и 2027 годы, и представить в Минстрой предложения, направленные на сохранение текущих темпов жилищного строительства", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию.

Ранее в интервью на "Россия 24" Хуснуллин выразил опасения по поводу того, что в 2027 году ввод жилья в РФ существенно сократится.

"Конечно, дальше я вижу серьезную, такую нехорошую тенденцию, что останавливаются новые проекты. Вот это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья или будет значительно меньше. Это первый тревожный фактор", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что также следует опасаться затягивания строительства застройщиками, так как им не хватает денег для размещения на счетах эскроу. По словам Хуснуллина, падение ввода жилья в 2027 может составить до 30%. Заложенного запаса прочности строительной отрасли при текущей ставке ЦБ хватит до конца этого года, заявил зампред правительства.

По информации на сайте кабмина, исходя из ежегодной положительной динамики ввода жилья и объемов жилищного строительства, лидерами стали 18 регионов: Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Северная Осетия - Алания, Адыгея, Чеченская, Кабардино-Балкарская и Удмуртская республики, Нижегородская, Иркутская, Волгоградская, Омская, Брянская, Архангельская, Курганская области, Ставропольский и Приморский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Такое же число субъектов уже достигло показателя нацпроекта 2030 года по вводу не менее 0,82 кв. м на человека: Чечня, Удмуртия, Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Алтай, Дагестан, Тыва, Ленинградская, Тюменская, Сахалинская, Московская, Калининградская области, Краснодарский край, Новосибирская, Калужская, Пензенская, Воронежская области.

Самый большой вклад в жилищное строительство внесли 11 регионов, обеспечившие с 2020 по 2024 год ввод более 10 млн кв. м. Это Московская область, Москва, Краснодарский край, Ленинградская область, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Новосибирская и Тюменская области.

Марат Хуснуллин
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