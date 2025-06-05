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Хуснуллин считает, что запаса прочности стройотрасли РФ хватит до конца года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Заложенного ранее запаса прочности строительной отрасли при текущей ставке ЦБ хватит до конца этого года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг.

"Я считаю, у нас запас прочности есть до конца года. Если ставка будет продолжать (быть такой высокой - ИФ) и источников финансирования не будет, рынок жилищного (строительства - ИФ) может обрушиться с необратимыми последствиями", - отметил Хуснуллин в интервью "Вестям" (ВГТРК).

Он напомнил, что высокая ставка - сдерживающий фактор для ипотечного кредитования, развития бизнеса, покупки новых площадок, модернизации ЖКХ и промышленности материалов.

"Мы как бы цель этой ставки понимаем, но хотелось бы, чтобы мы ее пережили как можно быстрее, потому что иначе последствия могут быть необратимыми", - подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что в настоящее время опасения у руководства отрасли вызывает тот факт, что многие застройщики начинают затягивать процесс строительства, поскольку им не хватает средств для размещения на эскроу-счетах на фоне падения спроса.

"Им не хватает денег из-за (снижения выдачи - ИФ) ипотеки собрать на эскроу, они начиняют затягивать стройку. Это означает, что ввод даже запланированных домов перейдет на следующий год. Эта крайне опасная тенденция вызывает беспокойство", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин напомнил, что принимаются ряд мер, чтобы не допустить негативных сценариев на рынке жилищного строительства.

Марат Хуснуллин
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