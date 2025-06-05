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Банкам и агентам запретят брать комиссию при переводе средств на инициативные проекты в регионах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банки, почта и платежные агенты не смогут взимать комиссию при переводе средств на финансирование инициативных проектов на местном уровне. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму группой сенаторов и депутатов.

Документ (№936531-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, речь идет об инициативных платежах – добровольных перечислениях граждан и организаций в местный бюджет для реализации проектов, значимых для жителей муниципалитетов.

Сейчас при перечислении этих средств банки, операторы почтовой связи и платежные агенты вправе удерживать комиссионное вознаграждение. Это, по мнению авторов документа, снижает мотивацию граждан участвовать в подобных инициативах. "Взимание соответствующего комиссионного вознаграждения (...) оказывает негативное влияние на активность граждан и является дополнительным барьером при выдвижении ими инициатив", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предлагает внести изменения сразу в несколько нормативных актов, включая закон о банках, о почтовой связи, о национальной платежной системе и о деятельности платежных агентов.

Инициативные проекты – это форма участия граждан в решении локальных проблем на уровне муниципалитетов. Согласно статье 49 закона №33-ФЗ, такие проекты могут вноситься инициативной группой (не менее 10 человек), ТОСами (территориальное общественное самоуправление) или сельскими старостами. Они направлены на решение приоритетных задач: благоустройство школ, создание инфраструктуры.

Инициативные проекты могут также получать поддержку из региональных бюджетов через трансферты. Информация о каждом этапе - от подачи до отчетности - подлежит публикации на сайте муниципалитета. Жители вправе контролировать реализацию проекта.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Госдума
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