В Думу повторно внесли законопроект о регулировании банковских комиссий

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Депутат Владислав Резник повторно в в Госдуму законопроект № 1043837-8 об устранении дискриминации при расчете банками комиссий за переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц, но в этот раз предложил закрепить прямой запрет на зависимость комиссии от категории получателя платежа.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению клиента - юридического лица или индивидуального предпринимателя с их банковских счетов, и определяемого в зависимости от осуществленной указанным клиентом за определенный период времени совокупности переводов (оборотная комиссия), не может быть обусловлен категорией получателя перевода денежных средств - физическое лицо или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)", - следует из поправки.

В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на реализацию конституционных принципов свободного перемещения финансовых средств и единства экономического пространства, а также на прекращение практики применения банками повышенных "заградительных" комиссий при переводах юрлиц в адрес физлиц.

В записке приводится пример, когда юридическое лицо при переводе 13,3 млн рублей физическому лицу заплатило банку комиссию 10% (1,3 млн рублей), тогда как при переводе аналогичной суммы юридическому лицу комиссия составила бы 6-35 рублей.

Аналогичную инициативу (№ 741481-8) Резник вносил в Госдуму в 2023 году, но тогда предполагалось ограничить размер комиссии при переводах физическим лицам уровнем, не превышающим комиссию за переводы между юридическими лицами и ИП. Документ получил отрицательное заключение правительства, в котором сообщалось, что кредитные организации имеют право самостоятельно определять направления своей работы и устанавливать тарифы, основываясь на анализе рынка платежных услуг и своих затратах.

В актуальной версии вводится запрет на любую зависимость размера комиссии от категории получателя, а также вводятся переходные положения - закон распространяется на уже заключенные договоры, которые банки должны будут привести в соответствие до 1 июля 2026 года.

Владислав Резник Госдума
