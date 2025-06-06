Лавров встретится с главой МИД Абхазии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Абхазии Олег Барциц посетит Москву, запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, 6 июня запланирована встреча с главой МИД Абхазии, который нанесет свой первый визит в Россию после вступления в должность.

"Будет рассмотрена и региональная, и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализация совместных социально-экономических проектов", - сказала она на брифинге.