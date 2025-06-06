Поиск

Все 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске госпитализированы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - После ДТП с экскурсионным автобусом в Хабаровске на лечении в стационарах находятся 15 человек, в том числе 13 детей, сообщил в пятницу главный врач краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева Александр Калашников.

"На текущий момент госпитализированы 15 человек, среди них двое взрослых и дети в возрасте от 7 до 11 лет. Состояние всех доставленных оценивается как средней тяжести", - сказал он в эфире телеканала "Хабаровск".

По словам главврача, пострадавших осмотрели травматологи, хирурги и нейрохирурги.

"Дополнительно приехали на помощь врачи детской краевой больницы, травматологи и хирурги. Восемь человек госпитализированы в нашу больницу и семь человек - в детскую краевую больницу", - добавил Калашников.

Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, предварительно, не пострадал.

По факту технического состояния автобуса будет проведена автотехническая экспертиза.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Как сообщалось, по поручению главы региона начнется тотальная проверка всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми.

В пятницу около 11:00 часов по местному времени (4:00 по московскому) на улице Молодежной села Воронежское-2 в Хабаровске опрокинулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". В автобусе было 30 детей из школы №66.

Управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура края проводит проверку случившегося.

Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 174 дронов и трех ракет ВСУ

Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву

Что произошло за день: четверг, 5 июня

Первый вице-спикер Думы Жуков отметил, что ИИ использовали при верстке бюджета РФ

В отношении редактора URA.RU Аллаярова возбудили дело о даче взятки

Власти договорились о строительстве международного терминала в аэропорту Челябинска

Власти договорились о строительстве международного терминала в аэропорту Челябинска

Путин призвал избавляться от вульгарных иностранных заимствований

Путин призвал избавляться от вульгарных иностранных заимствований
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6496 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2286 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });