Все 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске госпитализированы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - После ДТП с экскурсионным автобусом в Хабаровске на лечении в стационарах находятся 15 человек, в том числе 13 детей, сообщил в пятницу главный врач краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева Александр Калашников.

"На текущий момент госпитализированы 15 человек, среди них двое взрослых и дети в возрасте от 7 до 11 лет. Состояние всех доставленных оценивается как средней тяжести", - сказал он в эфире телеканала "Хабаровск".

По словам главврача, пострадавших осмотрели травматологи, хирурги и нейрохирурги.

"Дополнительно приехали на помощь врачи детской краевой больницы, травматологи и хирурги. Восемь человек госпитализированы в нашу больницу и семь человек - в детскую краевую больницу", - добавил Калашников.

Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, предварительно, не пострадал.

По факту технического состояния автобуса будет проведена автотехническая экспертиза.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Как сообщалось, по поручению главы региона начнется тотальная проверка всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми.

В пятницу около 11:00 часов по местному времени (4:00 по московскому) на улице Молодежной села Воронежское-2 в Хабаровске опрокинулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". В автобусе было 30 детей из школы №66.

Управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура края проводит проверку случившегося.