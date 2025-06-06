В Хабаровске медики сообщили о 22 пострадавших в ДТП с автобусом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Хабаровске после ДТП с экскурсионным автобусом в больницу доставили 22 человека, сообщили "Интерфаксу" в краевой клинической больнице №2.

"Всего в больницу на обследование были доставлены 22 человека, в том числе 19 детей", - сказал собеседник агентства.

По данным краевого Минздрава, госпитализированы семеро детей и двое взрослых. Четверым детям проводится дополнительное обследование, после чего врачи решат, оставить ли их в стационаре. Остальные отпущены под амбулаторное наблюдение. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о 15 госпитализированных после аварии, 13 из которых - дети.

Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся днем 6 июня примерно в 11 часов по местному времени (4 утра по Москве). В салоне было 30 учеников школы №66. По факту возбуждено дело по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В Хабаровском крае после этого ДТП проведут тотальную проверку перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми.