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Экскурсионный автобус опрокинулся в Хабаровском крае

Пострадали 13 детей и 2 взрослых

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае в районе зоосада "Приамурский" опрокинулся автобус, который вез детей на экскурсию, пострадали 15 человек.

"В селе Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад. По предварительным данным, у автобуса отказала тормозная система", - сообщили в краевой Госавтоинспекции.

"Пострадали 13 детей и 2 взрослых, их везут в КГБУЗ "Краевая клиническая больница" имени профессора О.В. Владимирцева". Еще девять человек врачи осмотрели и оставили на месте ДТП", - сообщили "Интерфаксу в Минздраве региона.

Хабаровский губернатор Дмитрий Демешин поручил провести "тотальную проверку" перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми.

По данным главы региона, семерых пострадавших с ушибами отвезли в ККБ им. профессора О.В. Владимирцева, пятерых - вместе с руководителем группы и одним из родителей - в ККБ № 2, тоже с ушибами.

СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве уточнили, что авария произошла около 11:00 часов по местному времени (04:00 мск) на улице Молодежной села Воронежское-2.

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку случившегося.

Хабаровский край Дмитрий Демешин
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