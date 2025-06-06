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Власти Энергодара сообщают об атаке беспилотников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВСУ повторно атаковали город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, используя пять беспилотников, сообщил в пятницу глава горадминистрации Максим Пухов.

"На данный момент зафиксировано пять БПЛА противника. Два из них были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован сотрудниками ОМОН, два - упали в районе проспекта Строителей. Возгораний, разрушений и пострадавших нет", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

Он предупредил, что сохраняется угроза повторных атак, а также сообщил, что все службы города находятся в режиме готовности.

Ранее Пухов сообщил, что в ночь на пятницу ВСУ атаковали Энергодар с помощью БПЛА, удар пришелся по гостинице - обошлось без пострадавших, начавшийся в здании пожар оперативно потушили.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 июня - БПЛА атаковали кровлю корпуса учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Энергодар Запорожская АЭС
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