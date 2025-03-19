Продажи российских IT-решений и услуг в 2024 году вырос на 46%, до 4,5 трлн рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В 2024 году продажи российских IT-решений и услуг выросли вырос на 46% - до 4,5 трлн рублей, сообщил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

"В 2024 году почти на 50% - это очень значимая цифра для нас - вырос объем отгрузки, объем продаж отечественных IT-решений. Это означает, что этот маховик, который мы раскручиваем, - спроса на отечественное ПО, отечественные ПАК, IT-оборудование - эффективно работает", - сказал министр.

Как сказано в его презентации, доля IT-отрасли в ВВП составила 2,4%, увеличившись на 0,3 п.п.

Количество занятых в отрасли в 2024 году выросло на 16% - до 992 тыс. человек.

За год на 22,4% увеличилось количество продуктов, зарегистрированных в реестре отечественного ПО - до 25,2 тысячи.