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Президент задался вопросом о качестве планирования в работе с нацпроектами

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство предлагает сократить финансирование национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" на 2025 год, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Стартовал у нас проект по транспортной мобильности. Он реализуется всего несколько месяцев. Правительство предлагает тем не менее его пересмотреть - пересмотреть его финансирование, а именно - сократить расходы в текущем году. Финансирование нацпроекта по средствам производства - тоже подрезать, причем существенно", - сказал он.

"Понятно, что причины здесь могут быть разные, они и являются разными. В том числе расходы могут переноситься с текущего года на следующий, и так бывает в текущей работе. Если правду сказать, постоянно бывает, но возникает и вопрос о качестве того самого планирования, о котором я только что сказал", - добавил президент.

Он отметил, что речь идет о нацпроектах, которые призваны укреплять технологический суверенитет, это такие направления, как авиастроение, робототехника и другие.

Целью нацпроекта по транспортной мобильности является кратный рост объемов производства основной гражданской авиатехники, судов и морской техники, электромобилей и соответствующих долей отечественной продукции в потреблении, сказано на сайте кабмина.

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