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Суд арестовал активы главы СД "Вымпелкома" Торбахова на 1,6 млрд рублей

Это обеспечительные меры по дул о банкротстве брянского завода

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Брянской области наложил обеспечительные меры в виде ареста имущества председателя совета директоров ПАО "Вымпелком" Александра Торбахова на сумму более 1,6 млрд рублей в рамках дела о банкротстве ООО "Унечский завод тугоплавких металлов" (УЗТМ, Брянская область), говорится в материалах суда.

УЗТМ был признан банкротом в августе 2023 года по заявлению самого завода. В конце мая 2025 года конкурсный управляющий Олег Приступа обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих УЗТМ лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам завода и одновременно подал ходатайство о принятии обеспечительных мер.

В материалах суда Торбахов назван одним из конечных бенефициаров УЗТМ вместе с еще тремя физлицами. Размер субсидиарной ответственности составляет 1,6 млрд рублей.

Суд принял решение удовлетворить заявление конкурсного управляющего и, среди прочего, наложить арест на имущество Александра Торбахова в пределах непогашенного размера требований кредиторов ООО "УЗТМ" (без учета требований включенных в очередность, предшествующую распределению ликвидационной квоты) - 1,6 млрд рублей за исключением денежных средств, составляющих ежемесячный прожиточный минимум с учетом членов его семьи.

Торбахов, согласно отчетности "Вымпелкома" за I квартал, является бенефициарным владельцем АО "Коперник-Инвест 3", которому, в свою очередь, принадлежит 100% сотового оператора. Также Торбахов возглавляет совет директоров "Вымпелкома".

В середине мая Торбахов покинул должность генерального директора АО "Коперник-Инвест 3" и еще в двух зарегистрированных на него компаний - АО "Коперник-Инвест" и АО "Коперник-Инвест 2". На эту должность назначен Леонид Афендиков, который, согласно открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса "Альфа-групп" - исторически основного инвестора "Вымпелкома".

АО "Коперник-Инвест 3" стало единственным владельцем "Вымпелкома" в октябре 2023 года, когда телеком-холдинг VEON продал российского оператора команде его топ-менеджеров во главе с Торбаховым (тогда он являлся гендиректором "Вымпелкома").

VEON Вымпелком Брянская область Александр Торбахов УЗТМ
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