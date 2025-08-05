"Вымпелком" создал СП для международного проекта для иностранных клиентов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" и ООО "Партнерские решения КГ" (ПРК) создали совместное предприятие - ООО "Новые финансовые технологии".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Новые финансовые технологии" зарегистрировано 1 августа, уставный капитал - 1 млн рублей, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. "Вымпелком" получил в новой компании 70%, ПРК - 30%. ПРК (зарегистрирована 18 июля 2025 года) принадлежит ее гендиректору Дмитрию Юмашеву.

В пресс-службе "Вымпелкома" сообщили "Интерфаксу", что СП создано для реализации международного проекта.

"Вымпелком" планирует запустить международный проект, сфокусированный на иностранных клиентах. Проект имеет не только коммерческое значение, но и нацелен на оптимизацию клиентского пути нерезидентов", - сказали в пресс-службе российского оператора.

Подробностей проекта в компании не уточнили, отметив, что детали будут раскрыты дополнительно в начале 2026 года.

"Вымпелком", один из крупнейших в России телеком-операторов, в октябре 2023 года стал полностью российской компанией, когда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с Александром Торбаховым, занимавшим тогда должность гендиректора компании (сейчас он председатель совета директоров). Покупка была оформлена на АО "Коперник-Инвест 3".

Ранее в мае генеральным директором АО "Коперник-Инвест 3" стал Леонид Афендиков, который, согласно открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса "Альфа-групп" - исторически основного инвестора "Вымпелкома".