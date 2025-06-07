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На Байкале произошло землетрясение, толчки ощущались в семи населенных пунктах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и республики Бурятии в субботу, подземные толчки ощущались в семи населенных пунктах, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По оперативным данным, опубликованным на сайте филиала, землетрясение магнитудой 4,4, энергетическим классом 11,9 произошло в 10:35 по местному времени (5:35 мск). Эпицентр находился в северной части Байкала, в 18 км северо-западнее полуострова Святой Нос, в 8 км севернее острова Большой Ушканий, где находится самое больше лежбище байкальской нерпы.

По данным сейсмологов, интенсивность землетрясения в эпицентре равнялась 6 баллам. В семи прибайкальских поселках Усть-Баргузин, Адамово, Гусиха, Баргузин, Максимиха, Улюн (Бурятия), Онгурен (Иркутская область) могли ощущаться слабые толчки 3 - 4 балла.

Байкальская рифтовая зона (где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, и на этом фоне регулярно происходят землетрясения - ИФ) имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Иркутская область Байкал землетрясение
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