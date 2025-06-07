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Что случилось этой ночью: суббота, 7 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что удары ВСУ по российским аэродромам дали Москве предлог для жесткого ответа. При этом президент США считает, что Россия не выйдет из переговоров с Украиной.

- Американо-китайские торговые переговоры пройдут в понедельник в Лондоне, сообщил Трамп. Соединенные Штаты будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации в ночь на субботу 36 беспилотников ВСУ, в том числе над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА.

- Блогер Арег Щепихин арестован по делу об экстремизме и разжигании ненависти. Ранее сообщалось о задержании шестерых подозреваемых в похищении Щепихина на Ярославском вокзале.

- В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4. В семи прибайкальских поселках могли ощущаться слабые толчки 3-4 балла.

- Температура в Москве резко понизится почти на 10 градусов во вторник. На следующей неделе в столице прогнозируются небольшие осадки, но сильных дождей не ожидается.

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