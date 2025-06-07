Силы ПВО с вечера пятницы уничтожили 25 дронов над Курской областью

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - С вечера 6 июня над Курской областью сбиты 25 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"С вечера 6 июня силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА над территорией нашего региона", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале утром в субботу.

Он уточнил, что дроны также были уничтожены над Курчатовским районом. В результате падения обломков посечено семь автомобилей.

"Беспилотники пытались атаковать Железногорский, Конышёвский, Курский, Курчатовский, Щигровский и Фатежский районы. Все атаки успешно отражены", - добавил Хинштейн.