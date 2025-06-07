Путин подписал закон о ратификации договора между РФ и Сейшелами о правовой помощи по уголовным делам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о ратификации договора между Россией и республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает официальный портал правовой информации.

Речь идет о договоре, подписанном в Петербурге 27 июля 2023 года.

Документом предусматривается, что стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам в соответствии с договором, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.

По словам первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Денисова, договор касается в том числе налоговых и таможенных преступлений.

"Сейшелы имеют статус офшорной зоны и числятся в соответствующем списке Минфина России. При населении чуть меньше ста тысяч человек там зарегистрировано порядка 150 тысяч иностранных компаний", - сказал Денисов, представляя закон.