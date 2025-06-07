Белгородский губернатор сообщил о повреждении предприятия в результате обстрела

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории одного из предприятий в Шебекинском округе.

"Ночью в селе Белянка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса на территорию предприятия повреждены административное здание, грузовой и легковой автомобили", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате атаки дрона ВСУ по машине в селе Бессоновка.