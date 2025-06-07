Мужчина пострадал в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в Белгородской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на грузовой автомобиль в посёлке Разумное, есть пострадавший.

"В результате атаки вражеского беспилотника на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением предплечья и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, атакованный транспорт получил повреждения.