На складе полимерных труб в Ростовской области произошел пожар

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на складе по производству полимерных труб в Азове (Ростовская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в субботу.

Как отметил представитель ведомства, сообщение о возгорании на складе поступило в 11:50 по Москве. "По прибытии подразделений - горение по всей площади, 2 000 кв. метров", - сказал он.

Угрозы распространения нет. В тушении задействованы 37 человек и 13 единиц техники.