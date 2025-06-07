Пожар на складе полимерных труб в Ростовской области локализован

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в складском помещении полимерной продукции в Азове (Ростовская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в субботу.

Представитель ведомства отметил, что пожар локализован в 13:26 по Москве на площади 2 тыс. кв. м.

Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Ростовской области, в связи с пожаром организована проверка.

"Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о возгорании поступила в 11:50 по Москве. В тушении задействованы 37 человек и 13 единиц техники.