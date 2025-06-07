Под Нижним Новгородом произошел пожар на битумном заводе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения работают на месте возгорания на территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне неподалеку от Нижнего Новгорода, сообщает в субботу МЧС РФ.

"В деревне Опалиха горят емкости с битумом, произошел розлив на 100 квадратах. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба МЧС РФ уточнила, что происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 куб. м.

К тушению привлечен пожарный поезд, более 70 человек и 26 единиц техники.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что "в связи с поступлением информации о возгорании на битумном заводе организовано исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра".

На распространенных в соцсетях фотографиях на месте пожара виден большой столб черного дыма.