Огонь уничтожил две емкости с битумом на предприятии под Нижним Новгородом

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали возгорание емкостей с битумом на предприятии неподалеку от Нижнего Новгорода, сообщает Главное управления МЧС по региону в субботу.

"Открытое горение ликвидировано на общей площади 4 000 квадратных метров. Огнем полностью уничтожены две и частично повреждена одна емкость с битумом", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет.

Вероятной причиной произошедшего специалисты называют нарушение технологического процесса и возможные нарушения техники безопасности.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха. К тушению был привлечен пожарный поезд.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в связи с поступлением информации о возгорании на битумном заводе организовано исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.