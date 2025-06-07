Огонь уничтожил две емкости с битумом на предприятии под Нижним Новгородом
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали возгорание емкостей с битумом на предприятии неподалеку от Нижнего Новгорода, сообщает Главное управления МЧС по региону в субботу.
"Открытое горение ликвидировано на общей площади 4 000 квадратных метров. Огнем полностью уничтожены две и частично повреждена одна емкость с битумом", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет.
Вероятной причиной произошедшего специалисты называют нарушение технологического процесса и возможные нарушения техники безопасности.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха. К тушению был привлечен пожарный поезд.
Региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в связи с поступлением информации о возгорании на битумном заводе организовано исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.