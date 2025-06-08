На территории базы отдыха в Махачкале произошел пожар

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Двухэтажное здание загорелось на территории базы отдыха в Махачкале (Республика Дагестан), на месте работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану в воскресенье.

"В 10:29 (...) поступило сообщение о пожаре в здании на территории базы отдыха рядом с Кардиологическим центром на окраине города Махачкалы. Площадь пожара около 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горит кровля 2-х этажного здания, есть угроза перехода на соседние здания.

В телеграм-канале ведомства уточняется, что здание не функционирует. На месте работает 20 человек и четыре единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало.