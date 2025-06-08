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Пожар на базе отдыха в Махачкале потушен

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы (Республика Дагестан), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем загорелась кровля двухэтажного нефункционирующего здания на территории базы отдыха в Махачкале. Площадь пожара составляла около 500 кв. метров, существовала угроза перехода на соседние здания.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 800 кв. метров. Пострадавших нет.

Дагестан Махачкала МЧС
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