Пожар на базе отдыха в Махачкале потушен

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы (Республика Дагестан), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем загорелась кровля двухэтажного нефункционирующего здания на территории базы отдыха в Махачкале. Площадь пожара составляла около 500 кв. метров, существовала угроза перехода на соседние здания.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 800 кв. метров. Пострадавших нет.