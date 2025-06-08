В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Специалисты завершили восстановительные работы после обстрела электросетевой инфраструктуры Запорожской области, сообщает в воскресенье Минэнерго региона.

"Специалистами проведены восстановительные работы, и в данный момент электроснабжение восстанавливается на всей территории нашей области", - сказано в телеграм-канале ведомства.

Губернатор области Евгений Балицкий уточнил, что подключение абонентов ведется непрерывно.

Ранее в воскресенье Балицкий сообщил, что несколько муниципалитетов региона обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ. За минувшую неделю регион оставался без электроснабжения уже трижды. Предыдущие два раза это произошло в результате массированных атак со стороны ВСУ в ночь на 3 июня и в ночь на 5 июня.