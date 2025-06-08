Запорожская область частично обесточена из-за обстрела ВСУ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Часть населенных пунктов Запорожской области обесточена в результате обстрела ВСУ, сообщил в воскресенье губернатор региона Евгений Балицкий.

"Отсутствует электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области. Без электроснабжения: Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменка-Днепровский, Акимовский, Приморский муниципальные округа, часть районов Энергодара", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, систему электроснабжения восстанавливают поэтапно.

За минувшую неделю регион дважды оставался без электроснабжения в результате массированных атак со стороны ВСУ: в ночь на 3 июня и в ночь на 5 июня. После второй атаки Минэнерго Запорожской области сообщило, что объекты электросетевой инфраструктуры региона получили значительные повреждения.