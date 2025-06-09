В Кремле пока не представляют сроки обмена ответов на меморандумы России и Украины

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В вопросе обмена ответов на меморандумы России и Украины, скорее всего, потребуется продолжение встречи двух делегаций, но пока по этой теме никакого понимания нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь, безусловно, пойдет о продолжении разговоров. Если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент, видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима, все-таки была высказана точка зрения Министерства иностранных дел России. Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что, несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, передаст ли Россия Украине свой ответ на соответствующий меморандум в письменном виде или потребуется встреча двух делегаций.

"Поэтому, конечно сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь по идее должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных каких-то пониманий на этот счет нет", - сказал Песков.