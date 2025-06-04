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Мединский сообщил о трехчасовой беседе с Умеровым перед встречей делегаций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня сначала продолжались в формате тет-а-тет более трех часов, а затем в составе делегаций, сообщил глава российской группы переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский.

"Стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате. Велись сначала тет-а-тет более трех часов, потом - с участием всех членов делегаций", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Мединский отметил, что рабочим языком переговоров был русский.

"Мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из двух частей. Первая часть - это условия заключения долгосрочного мира и вторая часть - условия прекращения огня", - продолжил он.

Он подчеркнул, что "меморандум основан на базовых принципах", которые были сформулированы Путиным на совещании в МИД России в июне 2024 года.

"Украинская сторона пообещала изучить его и дать свои комментарии позднее", - добавил Мединский.

Мединский еще 2 июня подтвердил факт встречи с главным украинским переговорщиком - министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед основными переговорами делегаций: "Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии".

Источник "Интерфакса" говорил, что беседа Мединского и Умерова продолжалась 2,5 часа.

В состав российской делегации, кроме Мединского, вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Переговорщиков от Украины возглавлял Умеров.

Владимир Мединский Стамбул Украина Рустем Умеров
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