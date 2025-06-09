В РФ 87 медцентров получат около 20 млрд руб. на современное оборудование

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство России выделит 87 федеральным медицинским центрам, сочетающим научную работу с практической деятельностью, около 20 млрд рублей на оснащение современным оборудованием, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Правительство выделит таким федеральным медицинским организациям около 20 млрд рублей. Эти средства пойдут на оснащение учреждений современным оборудованием", - сказал он на заседании правительства.

По его словам, "это позволит и дальше лечить людей с использованием самых передовых технологий, оказывать пациентам высокотехнологичную помощь, в том числе, применяя достижения ядерной медицины".

"Финансирование получат 87 учреждений. Среди них - Российский научный центр хирургии имени Петровского, Национальный исследовательский центр детской гематологии имени Рогачева, Центр хирургии имени Вишневского"", - добавил Мишустин.