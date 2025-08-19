Правительство выделит на высокотехнологичную медпомощь еще 60 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно выделит более 60 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, заявил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 млрд рублей на ее оказание в федеральных клиниках", - сказал он.

По словам премьера, "общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 млрд рублей".