Поиск

Правительство выделит на высокотехнологичную медпомощь еще 60 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно выделит более 60 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, заявил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 млрд рублей на ее оказание в федеральных клиниках", - сказал он.

По словам премьера, "общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 млрд рублей".

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, получила от Киева 19

Два сотрудника АЗС ранены в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы

Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы

ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

Военная операция на Украине

Военные РФ ночью нанесли удар по заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе

ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

ФСБ сообщила о задержании в Удмуртии мигранта, готовившего поджог ж/д состава

Пожар на территории НПЗ в Волгограде после атаки БПЛА ликвидирован

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6993 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });