Шесть регионов получат 2 млрд рублей на восстановление дорог после паводков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно выделит 2 млрд рублей шести регионам на восстановление дорог, которые пострадали от паводков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник.

"Обсудим сейчас дополнительное выделение 2 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, которые были подтоплены паводками, случившимися за последнее время. Финансирование получат шесть российских субъектов, это Забайкальский и Приморский края, Амурская, Иркутская, Омская и Оренбургская области", - сказал он.

Он также потребовал, чтобы профильные ведомства и местные власти сделали все необходимое для предупреждения подобных ситуаций в будущем.