В Думу внесли соглашение о правилах трансграничного размещения ценных бумаг на биржах ЕАЭС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 940589-8 о ратификации соглашения, которое устанавливает единые правила допуска ценных бумаг к размещению и обращению на биржах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соглашение было подписанного в Алма-Ате 31 января 2025 года, в рамках реализации стратегии евразийской интеграции до 2025 года и формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

Согласно пояснительной записке, соглашение регулирует правоотношения по трансграничному допуску ценных бумаг, позволяя эмитентам из одной страны ЕАЭС размещать и обращаться с бумагами на биржах других стран союза на условиях не менее благоприятных, чем для внутренних эмитентов.

Согласно тексту соглашения, биржа может предоставить трансграничный допуск, если одновременно выполняются два условия. Первое - ценные бумаги прошли государственную регистрацию или получили идентификационный номер в стране, где зарегистрирован эмитент. Втрое - эти бумаги включены в список высшей категории на бирже этой же страны. При этом не требуется повторно регистрировать проспект эмиссии или другие документы в стране, где осуществляется допуск.

Сделка с ценными бумагами считается совершённой в той стране, где находится биржа, через которую была совершена сделка. Эмитент обязан раскрывать информацию согласно требованиям как своей страны, так и страны, предоставившей доступ на размещение.

Соглашение не распространяется на ценные бумаги, зарегистрированные только по правилам, действующим в юрисдикциях с особым правовым режимом в сфере финансового рынка; биржи, которые работают по нормам, действующим только в таких юрисдикциях; соглашение не распространяется на случаи, когда трансграничный допуск инициируется лицом, не являющимся эмитентом.

Кроме того, документ устанавливает единые правила в части борьбы с манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации. Уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС смогут проводить совместные проверки и обмениваться информацией.

Соглашение вступит в силу после выполнения всех внутригосударственных процедур и получения депозитарием (Евразийская экономическая комиссия) последних уведомлений от стран-участниц.