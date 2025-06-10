Правительство поддержало законопроект о введении акцизов на все бестабачные смеси

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект об отнесении с 1 января 2026 года к подакцизным товарам всех бестабачных смесей для нагревания, независимо от наличия в них никотина, но рекомендует сенаторам уточнить формулировки, чтобы под акциз не попала пищевая продукция.

Заключение правительства размещено в электронной базе Госдумы. Законопроект № 940316-8 10 июня в палату внесла группа сенаторов.

Инициатива расширяет перечень подакцизных товаров и относит к ним любые бестабачные смеси для нагревания - в отличие от действующей редакции Налогового кодекса, где подакцизным товаром признается только бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания.

По мнению авторов, введение акциза на все виды бестабачных смесей для нагревания позволит пресечь практику недобросовестных производителей, которые добавляют скрытый никотин и указывают в составе формулировку "может содержать никотин", чтобы избежать налогообложения.

"По расчетам Министерства финансов, введенный с 1 марта 2025 года акциз на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси увеличит в 2025-2027 годах общую сумму бюджетных поступлений на 156 млрд рублей, в 2025 году - на 50 млрд рублей. Распространение акциза на все бестабачные смеси, в том числе безникотиновые, произведет еще более ощутимый финансовый эффект, так как доля такой продукции на рынке бестабачных смесей по экспертным оценкам достигает 40%", - говорится в пояснительной записке.

В заключении правительства отмечается необходимость уточнения формулировок, так как в документе отсутствует конкретизация понятия "бестабачная смесь для нагревания", которая будет признаваться подакцизным товаром. Отмечается, что по ГОСТ для изготовления бестабачной смеси для нагревания применяют, в частности, чай черный, чай зеленый. "Таким образом, в данную категорию могут попасть любые виды смесей, которые не содержат табак и никотин и могут употребляться человеком в качестве пищевой продукции", - отмечается в заключении правительства.

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний.