Биржи Белоруссии и РФ заключили соглашение о сотрудничестве в торговле электроэнергией

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Петербургская биржа заключили соглашение о торговле электроэнергией на рынке Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба БУТБ.

"Подписанное соглашение - очередной важный этап в рамках создания общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. Механизмы и технологии Петербургской биржи и Белорусской универсальной товарной биржи будут всецело способствовать реализации этой цели, а также обеспечат недискриминационные условия для участников рынка", - сказал президент Петербургской биржи Игорь Артемьев, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, глава Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский отметил, что "и БУТБ, и Петербургская биржа обладают уникальным опытом в сфере биржевой торговли широким спектром товарных позиций, включая электроэнергию".

"Уверен, что объединение наших ресурсов и усилий позволит в более сжатые сроки запустить общий рынок электроэнергии и обеспечить его эффективное функционирование", - сказал Осмоловский.

Сообщается, что Петербургская биржа разрабатывает единое программное обеспечение с соблюдением интересов двух операторов торгов, которое предусматривает возможности выставления мультивалютных заявок.