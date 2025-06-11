Путин проведет серию совещаний по госпрограмме вооружений

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет в среду и четверг специальные совещания, посвященные реализации госпрограммы вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что, несмотря на праздник,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ "завтра у президента планируется рабочий день".

По словам Пескова, "сегодня будет два совещания у президента из этой серии".

"На одном из них будет открытая часть, вступительное слово главы государства, где, собственно, он очертит тот круг вопросов, которые будут обсуждаться", - сказал представитель Кремля.

Касаясь в целом графика президента, Песков сообщил, что глава государства работает в Кремле, сегодня день у президента полон рабочих встреч, есть совещания непубличного характера.