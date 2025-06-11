ФАС с августа перестанет публиковать информацию о сделках и предписаниях

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который окончательно исключает из антимонопольного законодательства норму о публичном размещении информации на сайте ФАС о ряде значимых процедур, включая сделки, требующие согласования и предписания, а также сделки, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц.

Поправки были предложены группой депутатов в законопроект (№801033-8) о создании ГИС "Антикартель". Среди авторов - глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В частности, из закона исключено требование размещать на сайте антимонопольного органа сведения о поступивших ходатайствах на согласование сделок. Также убрана норма, позволявшая заинтересованным лицам представлять в ФАС информацию о возможном влиянии этих сделок на конкуренцию. Удалено и положение о праве правительства определять случаи, когда публикация может не производиться.

Кроме того, закон отменяет обязанность размещать на сайте предписания и решения ФАС, если они затрагивают интересы неопределенного круг‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌а лиц, а также в корреспондирующих поправках снимает требование об удалении с сайта недостоверных сведений о группах лиц.

Внесены изменения в порядок работы с жалобами на решения территориальных управлений. Теперь на сайте ФАС будет публиковаться только резолютивная часть решения коллегиального органа, тогда как раньше размещалась информация о ходе рассмотрения жалобы.

Из приказов о проведении проверок ФАС исключено требование указывать сроки их проведения - теперь достаточно перечислить мероприятия по контролю.

Соответствующее регулирование было частично реализовано в постановлении правительства РФ (от 10.06.2023 г. №956), документ устанавливал, что ФАС вправе не публиковать сведения, если сделки касаются: лиц под иностранными санкциями, участников гособоронзаказа и уполномоченных банков; сделок, предусмотренных актами президента или правительства РФ; иностранных инвесторов, если требуется согласование в рамках законодательства о стратегических предприятиях.

Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.