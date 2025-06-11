Законопроект о цифровом рубле в бюджетном процессе прошел I чтение

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс: с 1 октября 2025 года часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях с использованием счета Федерального казначейства.

Эти поправки в Бюджетный кодекс (№ 924067-8) правительство внесло в парламент в мае.

Законопроект вводит в Бюджетный кодекс понятие счета цифрового рубля казначейства, открываемого оператором платформы цифрового рубля - Банком России - для совершения бюджетных операций.

Предусмотрен поэтапный переход на использование цифрового рубля в бюджетном процессе.

С 1 октября 2025 года цифровые рубли будут использоваться ограниченно - только по тем бюджетным расходам, которые утвердит правительство совместно с ЦБ. Эксперимент продлится до конца года. "После окончания эксперимента, начиная с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ 1 января 2026 года, расходы федерального бюджета могут осуществляться с использованием цифрового рубля без ограничения конкретным перечнем", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно, с 1 января 2026 года, цифровой рубль можно будет использовать для получения доходов в федеральный бюджет, перевода средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям.

С 1 июля 2027 года планируется распространить механизм и на бюджеты регионов, муниципалитетов, а также государственные внебюджетные фонды. Данный отложенный срок установлен в связи с необходимостью доработки информационных систем Федерального казначейства для использования цифрового рубля по соответствующим расходам, говорится в пояснительной записке.

Ранее уже сообщалось о планах использовать цифровой рубль в бюджетных расчетах. В декабре 2024 года Минфин и Центробанк провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе.