Минпромторг и Минобороны продумают планы выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Необходимо выстраивать планы по возможной загрузке предприятий ОПК производством гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объёмы производства, и нужно рачительно использовать этот потенциал, выстраивать продуманную кадровую политику, а Минпромторгу и Минобороны видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции. Мы э‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тим давно занимаемся, тоже уже лет десять как минимум", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

"В целом ситуация находится на нужных, заданных параметрах, но, имея в виду сегодняшние потребности Вооруженных Сил, – там, конечно, определенная сдвижка есть. Но тем не менее думать об этом, и не просто думать, а выстраивать планы, совершенно необходимо", - подчеркнул он.

Президент добавил, что имеет в виду конкретные планы по диверсификации производств.